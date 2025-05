Cara Fiorentina, a Roma ti attende una missione molto difficile. Sarà bello vivere un pomeriggio da cuori forti, provare a credere in un sogno difficile anche solo da nominare. Ma è giusto rendersi conto di cosa attende la squadra viola, ovvero un fortino che non è più tanto abituato alla sconfitta. Anche perché Palladino e i suoi dovranno correggere un difetto recente.

Un difetto da aggiustare per non complicarsi la vita

Guardando alle statistiche del rendimento recente, la Fiorentina in quasi due mesi (dal 9 marzo, sconfitta per 2-1 a Napoli) ha ottenuto un ottimo filotto di risultati utili consecutivi, interrotto al Villamarin contro il Betis. Nelle ultime quattro partite, tuttavia, la squadra ha subito almeno una situazione di svantaggio (nei 90 minuti, non necessariamente nell'immediato) in tre occasioni: contro il Cagliari (vittoria), il Celje (pareggio) e i verdiblancos di Siviglia (sconfitta). Come recuperare uno svantaggio iniziale? Tolto il successo in terra sarda, non è esattamente la specialità della casa, purtroppo: è una cosa riuscita soltanto a San Gallo in Conference League, a ottobre (due volte sotto nel punteggio, poi è finita 2-4).

Ma a Roma sarà difficile a prescindere

Ma se la Fiorentina sa gestirsi in base al contesto senza legarsi troppo ai numeri, preoccupa soprattutto la Roma, a quota diciotto risultati utili consecutivi in campionato. Da febbraio in poi, in quel dell'Olimpico, i giallorossi hanno subito quattro situazioni di svantaggio, contro Como, Napoli, Juventus e Lazio (l'ultima formalmente “in trasferta”). Ebbene, la squadra non ha mai perso, ottenendo una vittoria e tre pari da queste situazioni. Il dato più significativo è proprio la solidità che la Roma sa offrire in casa propria, dove considerando tutte le competizioni non perde da quasi 6 mesi, esattamente dal 10 novembre (sconfitta per 2-3 contro il Bologna).