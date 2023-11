Repubblica: Gli ultras restano a casa

A pagina 7 dell'edizione di Firenze de La Repubblica, si parla del futuro del Franchi: “In caso di gara deserta per lo stadio si passa all’affidamento diretto”. Sottotitolo: “Il Comune intenzionato ad utilizzare un articolo del nuovo codice degli appalti. Silenzio della Fiorentina, che pare decisa a non finanziare l’operazione Padovani. L’Icomos si appella all’Unesco”.

Sulla partita di stasera: “Fiorentina, su la testa missione in Coppa per ripartire”. Sottotitolo: “Oggi (ore 18,45) in Serbia contro il Cukaricki dopo le ultime delusioni Italiano carica Nzola: ancora non abbiamo visto l’attaccante che conosco”. In taglio basso: “Gli ultras restano a casa, in trasferta solo 200 tifosi”. Occhiello: "Il tecnico: “Contro la Juve ci sono mancati”.

Occhi puntati sui giovani: “Pierozzi pronto al bis Comuzzo ci spera Un sogno per due anche in Europa”.