Le corsie? Prenotate! I gradi di titolare spariti da un pezzetto

Eh sì, la Fiorentina che vedremo stasera in campo a Cipro sarà una squadra nettamente diversa rispetto a quella vista nelle ultime uscite in campionato. Diversa per composizione, ovviamente, non certo (almeno speriamo) per impegno e risultati.

Una rivoluzione che comincia dalla fasce per poi diffondersi anche per le altre zone del campo. Kayode da una parte, Biraghi dall'altra, rispettivamente al posto di Dodô e Gosens.

La nota lieta non si sta confermando

Il primo, il ragazzo, è stata tra le note più liete della scorsa stagione e ci aspettavamo che potesse riconfermarsi quest'anno. Ma l'esplosione di Dodô lo ha relegato ad un ruolo di secondo piano e può mettersi in mostra solo, o quasi, attraverso la competizione europea.

L'arrivo di Gosens ha oscurato il capitano

Il capitano invece è stato uno dei punti fermi della Fiorentina degli ultimi anni, con Italiano che raramente lo ha messo fuori nel corso della sua gestione. L'arrivo di Gosens è stato determinante nel far calare drasticamente il minutaggio per lui. Anche per Biro resta la Conference per farsi vedere, oltre a qualche spezzone in campionato. Ma i gradi di titolare gli sono stati tolti da un pezzetto.