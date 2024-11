Il ballottaggio dell'ultima ora: ma per Gudmundsson serve ancora pazienza. L'Islandese in lotta... per sedersi accanto ai compagni

Panchina e non tribuna, questo è l'obiettivo primario di Albert Gudmundsson. Almeno la panchina, da ritrovare a distanza di 40 giorni da quel Lecce-Fiorentina in cui patì una lesione al flessore. Secondo La Nazione, il numero 10 viola dovrebbe sedere proprio accanto a Palladino, il che rappresenterebbe una bella notizia proprio perché novità. L'impressione è che per ritrovare minutaggio, Gud dovrà aspettare mercoledì prossimo e la Coppa Italia contro l'Empoli.