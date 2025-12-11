Le nostre PAGELLE: Gudmundsson finalmente con lo spirito giusto e il gol non è un caso, lui e Parisi cambiano la gara. Kean di forza

De Gea: 6 Ci vogliono 54 minuti per vederlo impegnato per la prima volta. Sessanta secondi dopo è costretto a piegarsi davanti alla botta di Mychajlenko. Finisce la partita con un dolore alla spalla.

Pongracic: 6 La retroguardia viola concede poco, almeno in area e questo sia a tre che a quattro.

Comuzzo: 6 Meno errori e più tranquillità rispetto a quanto vedere in campionato.

Viti: 6 Ci prova a ringraziare Vanoli per la fiducia. Finisce per reggere. Parisi: 6,5 Lui e Albert cambiano la partita, dando spinta ad una squadra che sembrava sulle ginocchia. Palla ottima servita a Kean all'88'.

Dodô: 6,5 L'1-0 nasce proprio sull'asse più chiacchierata del momento, quella composta dal brasiliano e da Kean. Cross pennellato nella circostanza e incornata perfetta del bomber. Gli spazi della Conference lo fanno apparire più ispirato. Kouadio: SV.

Richardson: 6 Sinistro alto in conclusione di primo tempo. Una prestazione in crescendo la sua.

Nicolussi Caviglia: 5,5 Ci prova a prendersi sulle spalle la manovra viola, ma a volte sbaglia la misura, a volte il tempo di gioco…insomma ce n'è sempre una. Kouame: 6 Tanta generosità.

Ndour: 6 Kean si mette a fare da ‘portiere’ ad una sua forte conclusione che, forse, sarebbe finita dentro. L'ammonizione ricevuta nel primo tempo è di quelle pesanti per lui, perché verrà squalificato. Ordinato, senza strafare. Mandragora: SV.

Fortini: 6 Sballottato da sinistra a destra da Vanoli, dinamico e continuo nella sua azione.

Dzeko: 5 Una persona dotata di grande ascendente e con grosso spessore all'interno dello spogliatoio. Ma in campo, così, non serve. Gudmundsson: 7 Finalmente entra sul terreno di gioco con lo spirito giusto, trova una posizione che dà tanta noia alla difesa della Dinamo. La conseguenza di tutto ciò è la rete del 2-1 firmata dall'islandese.

Kean: 6,5 Finalizzatore di molte manovre della Fiorentina, almeno quelle più pericolose. Perfetto colpo di testa per aprire le marcature. Fallisce un gol da due passi nella ripresa, dopo la spizzata di testa di Viti e si fa respingere un'altra incornata ribadita in rete da Gudmundsson. Altra grande opportunità nel finale, botta forte parata dal portiere avversario. Restano davanti agli occhi anche i tanti palloni protetti e portati su nonostante le marcature selvagge degli avversari.

Vanoli: 6 Incoraggiante la voglia di cambiare avuta nel corso della partita. Che sia quella la strada giusta?