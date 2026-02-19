Ndour: "La Conference League è importantissima, vincere ci dà la carica. Stasera daremo tutto"

Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour è intervenuto a Sky Sport prima della gara di Conference League contro lo Jagiellonia: "Giocare fa sempre bene e piacere, soprattutto in una competizione europea. Anche chi ha giocato meno può dimostrare qualcosa a se stesso e all'allenatore. La vittoria di Como ha dimostrato che siamo in forma, ora dobbiamo dare continuità e far bene anche stasera".

“Il mister ci dice…”

Poi ha proseguito: "Campionato e Conference League sono due competizioni completamente differenti. Il mister ci dice che vincere aiuta a vincere, se oggi si fa una prestazione buona si arriva a lunedì con ancora più carica. Daremo tutto per vincere questa partita con lo Jagiellonia".

“La Conference è importantissima”

E alla domanda su quanto è importante la Conference League ha risposto:

"Importantissima. Vincere la Conference ci garantirebbe un posto in Europa per la prossima stagione: un successo ti permette di tenere alto il morale, anche di chi non gioca. Siamo carichi e pronti per questa partita".