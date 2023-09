Italiano: "Con il Rapid abbiamo speso tanto ma siamo felici di aver centrato il primo obiettivo. Con l'Inter livello di difficoltà enorme"

Appuntamento con il media ufficiale della società viola per Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, in vista della gara contro l'Inter:

"Iniziamo a dire che siamo molto contenti di aver superato questo ostacolo europeo, il primo impegno importante, soprattutto per il fatto di aver ribaltato un risultato negativo, di aver fatto una prestazione matura e da squadra vera. Chiaramente è stata una partita dal dispendio di energie fisiche e mentali enorme, dobbiamo cercare di gestire tutto al meglio. Valuteremo tutto quello che c'è da valutare per affrontare una corazzata come l'Inter.

Siamo stati gli unici in Italia a giocare giovedì e domenica, domani sarà una partita che dobbiamo affrontare come sempre facciamo, dove abbiamo la possibilità di crescere e maturare. In questo primo filotto di partite un obiettivo l'abbiamo raggiunto.

L'Inter? E' una corazzata come tutti gli anni, la affrontiamo in casa loro, con stadio pieno, una partita dal coefficiente di difficoltà enorme ma non lo scopriamo adesso. Cercheremo di fare del nostro meglio per aggiungere un altro mattoncino alla nostra costruzione.

Il sorteggio di Conference? Sono soddisfatto perché siamo ai gironi, volevamo essere ancora protagonisti in questa competizione. Studieremo i nostri avversari, in Europa è sempre tutto complicato. Sono convinto che andremo in campi caldi e prepareremo le partite come abbiamo sempre fatto".