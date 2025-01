Parola al capitano viola Luca Ranieri, che a Dazn commenta il tragico k.o. di Monza:

"Oggi eravamo arrivati veramente carichi a Monza, volevamo la vittoria per tutti noi, purtroppo così non è stato. C'è tanta delusione perché prima del primo gol eravamo messi anche bene, poi siamo calati. Però adesso dobbiamo ripartire come quando abbiamo fatto le otto vittorie consecutive.

Lenti e impacciati? Erano tutti fermi, noi difensori in primis non abbiamo cercato le giocate, andavamo sul sicuro sui terzini. Dispiace perché pensavamo di portare a casa la vittoria, dovevamo muoverci di più, difensivamente dobbiamo tornare il blocco delle otto vittorie consecutive. Magari facciamo qualcosa in meno che invece tutti facevamo prima.

Cosa è cambiato? Ora è difficile trovarlo, tutti noi però diamo sempre il massimo. Le vittorie non stanno arrivando, dobbiamo iniziare a dare di più in allenamento. Solo così possiamo tornare a cosa eravamo un mese fa".