Gudmundsson: "Vogliamo uscire da questa situazione, siamo migliorati nelle ultime partite"
Albert Gudmundsson in primo piano. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson è intervenuto a DAZN per commentare il pareggio ottenuto a Roma contro la Lazio.
“Siamo andati vicini a vincere questa partita”
Gudmundsson ha dichiarato: “Siamo andati molto vicini a vincere questa partita. La Lazio ha giocato una buona gara ed è una squadra molto forte, però ci prendiamo comunque questo punto”.
"Siamo migliorati molto nelle ultime partite"
E ha proseguito: “Nelle ultime partite siamo molto migliorati nel modo di giocare e nello stare in campo, vogliamo uscire da questa situazione”.
