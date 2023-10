L'ex difensore Lorenzo Stovini ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e di alcuni singoli giocatori viola che si stanno mettendo in mostra. Queste le sue parole: "La squadra di Italiano è partita benissimo e vederla giocare è veramente un piacere. Ora servirà vincere contro l'Empoli per dare un segnale chiaro e puntare a qualcosa di importante.

Quarta? A questo punto rimane difficile vederlo come un difensore. Se fa quel gol anche contro il Napoli poi è davvero un problema rimetterlo là dietro. Ditemi voi cosa è… Un regista, un trequartista… Non lo so. Teniamo conto che la Fiorentina è terza senza i gol dei suoi attaccanti. Non saprei dei due su chi puntare, forse Beltran lo vorrei vedere all'opera"