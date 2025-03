50 anni, OGGI, di gemellaggio tra Fiorentina e Torino: ecco come tutto nacque

Una giornata speciale per i tifosi viola di lungo corso e non solo. Oggi, infatti, 9 marzo 2025, è il 50° anniversario del gemellaggio tra le tifoserie di Fiorentina e Torino.

Tutto accadde il 9 marzo di 50 anni fa

Un legame nato il 9 marzo del 1975 in occasione di una partita di campionato tra i viola e i granata, terminata 2-2, per volere degli Ultras Viola 1973 e degli Ultras Granata 1969. L'associazione Museo Fiorentina per l'occasione ha voluto celebrare 50 anni di amicizia con un interessante post che racconta il nascere di quella vicenda. Ve lo riportiamo a seguire per intero:

Il viaggio da Firenze a Torino

“Il Museo Fiorentina, nel cinquantesimo anniversario, celebra lo storico gemellaggio tra le tifoserie di Fiorentina e Torino. Nella stagione 1974-75, dopo un burrascoso Milan-Juventus, la tifoseria della curva rossonera fece realizzare un ciclostilato che invitava i maggiori gruppi ultras ad incontrarsi. Per i giovani Ultras Viola 1973 fu uno dei fondatori, Michelangelo Comanducci a recarsi a Torino nel febbraio 1975 per prendere contatto con gli Ultras Granata 1969” , si legge nel post pubblicato sulla pagina Instagram.

Oggi è storia e presente

“In occasione della gara Fiorentina-Torino, disputata a Firenze il 9 marzo 1975, gli Ultras Granata 1969 e gli Ultras Viola 1973 fecero nascere uno storico gemellaggio, che si è rafforzato negli anni e rappresenta un punto fermo nella gloriosa storia delle due tifoserie. Nella foto scattata il 9 marzo 1975 fuori della Curva Ferrovia si vedono diversi rappresentanti delle due tifoserie nella storica giornata del gemellaggio”, conclude l'associazione, raccontaci un pezzo di storia gigliata che oggi compie uno storico traguardo.