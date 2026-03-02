De Gea: "Abbiamo regalato tre gol all'Udinese. Eravamo senza energie e abbiamo buttato via una grande occasione"

Il portiere e capitano della Fiorentina, David De Gea, ha parlato con Sky dopo il 3-0 subito contro l'Udinese.

“E’ vero che abbiamo fatto partite buone prima - sono le sue parole - ma oggi è mancato tutto. Abbiamo regalato tre gol all’Udinese, eravamo senza energia e abbiamo buttato un’ottima opportunità per vincere ed essere più tranquilli. Dobbiamo continuare uniti come prima e dobbiamo affrontare tutte le partite con l’atteggiamento giusto. Perché se abbassiamo il livello andiamo in difficoltà".

Poi: “E' sicuramente improtantissima l'unione tra noi e i tifosi, anche se nessuno si aspettava di essere in questa posizione a marzo. Manca poco alla fine e tutte le partite sono finali per noi. Sappiamo che siamo la Fiorentina e dobbiamo fare tutto quello che possiamo per portare questa squadra dove merita”.

Infine: "Da solo nessuno può fare niente, conta la squadra. Lo so che sono un giocatore d'esperienza che devo dare una mano a tutti. Il primo gol? Guardandola in TV è facile parlare, però probabilmente potevo fare qualcosa in più, ma anche se avessi preso questo, avremmo subito gol più tardi a causa del nostro atteggiamento".