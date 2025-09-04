A Viva El Futbol l'ex difensore di Fiorentina e Inter Daniele Adani ha commentato il calciomercato dei nerazzurri tirando in ballo Riccardo Sottil, esterno di proprietà viola ora in prestito al Lecce, che secondo lui avrebbe fatto comodo alla squadra allenata da Cristian Chivu.

All'Inter serve uno come Sottil

Adani si è espresso così: “Lookman non è arrivato e l'Inter prende la mezz’ala. Ho sentito parlare dii Koné: ma chi è arrivato al posto di Kone? Nessuno. E l’Inter non ha nessuno che salta l’uomo, serve uno come Lookman, e per restare in Italia questa cosa ce l’ha Sottil, che è un giocatore che adesso è andato al Lecce”.

Non è stato fatto un mercato per Chivu

E su Sottil ha aggiunto: "A Chivu manca un giocatore cosi. Non è stato fatto un mercato per Chivu”.