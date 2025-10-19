Pioli: "Abbiamo preso tante legnate, ma siamo uniti e ne usciremo. La Conference non è un ingombro ma è un obiettivo"

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato dopo la sconfitta subita contro il Milan, dicendo: “Dobbiamo essere realisti siamo ultimi e dobbiamo essere preoccupati. Abbiamo preso tante legnate ma vedo ancora un gruppo compatto e unito. Ci vorrà più tempo di quanto pensavamo però usciremo”.

Poi ha aggiunto: “E' la terza volta che andiamo in vantaggio e non portiamo a casa un risultato positivo. Essere in questa posizione fa male ai giocatori, ma soprattutto a me. Ci riusciremo ad uscire da questa situazione, ma dovremo limitare al minimo i nostri errori. Se pensiamo alle prime due partite di campionato, siamo sempre cresciuti. Non possiamo essere ultimi in classifica e non credo che si sia vista tutta questa differenza tra noi e il Milan che è primo”.

Inoltre: “I meriti e demeriti vanno divisi con tutti quelli che girano intorno alla squadra e con tutto l'ambiente del Viola Park. Il club ci sostiene in tutti i modi possibili e siamo dunque noi che dobbiamo trovare delle soluzioni e delle spiegazioni. Ho visto delle ottime cose, altrimenti non te la giochi così contro la Roma o contro il Milan”.

Infine: “Vedo il bicchiere mezzo pieno, la squadra non è entrata in campo con timore e con paura, ha fatto la partita. Dobbiamo rimboccarci le maniche e sono sicuro che ne usciamo. La Conference non è un ingombro ma è un obiettivo che potrebbe cambiare le sorti della nostra stagione. Ma in questo momento è chiaro che il campionato chiede tanto”.