Cappellini: "Avvio svirgolato e poi la gioia: Vanoli l'ha già vissuto in finale di Coppa Italia. Un bis di vittorie sarebbe un Carnevale"
Il commento su Repubblica da parte di Stefano Cappellini si sofferma su Paolo Vanoli, chiamato al bis dopo l'Udinese, doppio ex e grande protagonista della finale di Coppa Italia vinta proprio sul Parma:
"Se andate a riguardare il gol che Paolo Vanoli segnò nella finale di andata della Coppa Italia 2000-2001, sotto la curva ospite del Tardini che oggi sarà gremita da quasi tremila tifosi viola, scoprirete che la sua zuccata vincente nasce da una clamorosa svirgolata di Vanoli medesimo: un tiro sbilenco e mezzo ciccato finito per buona sorte sui piedi del compagno che, pochi secondi dopo, gli servì il cross giusto.
C’è da augurarsi che anche la sua avventura da allenatore della Fiorentina prosegua così: tanta gioia dopo un inizio più che svirgolato. La partita con il Parma non si può fallire, sarebbe peggio di una sconfitta, significherebbe ripiombare nel tunnel della depressione, senza contare i punti concessi a un’altra rivale diretta nella corsa a non sprofondare. Vincerne due di seguito, altro che Natale, sarebbe un Carnevale, roba che forse torna pure Edmundo a fare festa su un carro improvvisato alle Cascine".