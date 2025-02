Trionfa il Milan al Castellani: il sigillo lo mette una new entry. Esordio per Kouame, Sottil rimane in panchina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Prosegue il sabato di Serie A con la sfida delle 18 del Castellani: a Empoli arriva il Milan di Conceicao e dei nuovi acquisti Gimenez e Joao Felix. 0-2 il risultato finale.

La cronaca della gara

Nonostante il grande arsenale offensivo schierato dai rossoneri, è l'Empoli che va vicinissimo al gol quando Colombo, a ridosso dell'intervallo, colpisce un clamoroso palo interno che illude i tifosi di casa. Poco prima, sempre l'Empoli ha perso Viti per infortunio dopo un duro scontro. Conceicao tenta il tutto per tutto al rientro dagli spogliatoi: dentro Gimenez, Pulisic e Leao per provare a raddrizzarla. Colpo di scena al 55simo, quando Colombo involato verso la porta viene steso da Tomori: secondo giallo e rosso per il centrale inglese. Parità numerica ristabilita appena 10 minuti dopo, per una decisione discutibile dell'arbitro Pairetto che espelle Marianucci per un fallo di reazione. Si aprono quindi gli spazi per i rossoneri, che affondano il colpo appena due minuti dopo: Pulisic crossa nel mezzo e Leao colpisce da distanza ravvicinata. In casa Empoli c'è l'esordio di Kouame, mentre invece resta a sedere Sottil.

Come cambia la classifica

Milan che scavalca il Bologna di Italiano in attesa della partita dei felsinei; non riesce l'impresa all'Empoli, che rimane invischiato nelle zone basse di classifica.

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 54, Inter 51, Atalanta 47, Juventus 43, Fiorentina 42, Lazio 42, Milan* 38, Bologna* 37, Roma 31, Udinese 29, Torino 27, Genoa 26, Verona 23, Lecce 23, Como 22, Cagliari 21, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13.



*= una partita in meno