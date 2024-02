Proc. Kokorin: "Aleksandr è contento di quello che ha. C'è un interesse costante delle squadre russe per lui"

Al termine della stagione, Aleksandr Kokorin si svincolerà dalla Fiorentina. Il club viola ha deciso di darlo via in prestito fino alla fine del campionato all'Aris Limassol e di non dargli una possibilità di rilancio in maglia gigliata.

“Kokorin è contento di quello che ha”

Ma al termine di questa annata che cosa succederà? L'agente dell'attaccante russo, Timofey Berdyshev, a Championat.com ha dichiarato: “Sasha ora è un giocatore dell’Aris. Gli piace il calcio e gli piacciono anche i risultati che sta ottenendo e quelli della squadra. Ha ricevuto il titolo di miglior giocatore del campionato di Cipro. Oggi Kokorin è contento di quello che ha. Come sarà la prossima stagione dipenderà da tanti fattori".

“Interesse costante in Russia”

E poi: "C'è un interesse costante da parte delle squadre russe per giocatori come Kokorin. Ma non abbiamo avviato trattative con nessuno. Alexandr è concentrato sulla sua squadra".