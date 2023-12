Gonzalez: "La mia fascia preferita? La destra, così posso far gol. Italiano un pazzo..."

L'attaccante della Fiorentina, nonché suo numero 10, Nicolas Gonzalez è stato intervistato da DAZN per parlare in generale della sua stagione e non solo:

La fascia in cui preferisce giocare

"Mi piace giocare di più a destra, perché posso rientrare e tirare in porta, oppure fare assist. Per un esterno è fondamentale il primo controllo, quello che ti permette di rientrare, di fare l'uno contro uno e di andare in porta. Vale metà di un gol".

Le sue parole per Italiano

E su Italiano: "E' un pazzo (ride, ndr). Anche contro le squadre forti, andiamo a pressare alto. Mi chiede sempre di segnare, calciare in porta quando rientro: io ci provo".