FOTO - I tifosi dell'AEK lasciano traccia al Franchi: distrutto il bagno del settore ospiti
Brutta serata per la Fiorentina, di certo non la prima di questa stagione. Seconda sconfitta consecutiva nella fase campionato di Conference League (non era mai successo in quattro anni della competizione), 0-1 contro l'AEK Atene. Clima allo stadio freddissimo, ma non si può dire lo stesso per il clima sugli spalti.
Clima accesissimo in Fiorentina-AEK
Durante l'intervallo si sono registrati i maggiori momenti di tensione. In particolare, i tifosi greci dal settore ospiti hanno distrutto alcune parti del bagno a loro riservato, cercando oggetti da lanciare in curva Ferrovia all'indirizzo dei sostenitori viola.
Distrutto il bagno del settore ospiti
Queste le immagini del bagno del settore ospiti:
