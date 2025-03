Uno dei grandi “epurati” da Palladino e dalla Fiorentina è stato Lucas Martinez Quarta, ceduto al River Plate, dopo avergli rinnovato il contratto appena sei mesi prima. Dopo l'ultima gara della scorsa stagione, infatti, la società aveva reso noto l'accordo con il difensore argentino per il prolungamento del contratto. D'altronde con Italiano era diventato quasi un goleador e la cessione di Milenkovic di lì a poco sarebbe stata onerosa. Ma l'ex Viola porta ancora il nome della Fiorentina in alto per quanto riguarda una particolare statistica.

Nonostante la cessione, l'argentino resta uno dei migliori difensori-marcatori in Serie A

Al 5° posto nella classifica dei difensori-goleador della Serie A negli ultimi due anni, con 6 gol realizzati, l'ex gigliato segnava più di Nzola l'anno scorso (o quasi, insomma). I primi due posti di questa graduatoria sono occupati da difensori dell’Inter: Dumfries, con 10, e Dimarco, con 9, l'ultimo dei quali al Napoli, prossimo avversario della Fiorentina.

Il dato