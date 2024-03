Dopo la lezione di calcio subita dalla Fiorentina, ieri sera la Lazio ha salutato anche la Champions League non riuscendo a difendere la vittoria dell'andata sul campo del Bayern Monaco. Non dipenderà certo da questa sconfitta il futuro di Maurizio Sarri, considerando il blasone dell'avversario, ma che il tecnico toscano non siederà sulla panchina biancoceleste nella prossima stagione sembra ormai certo.

Per Sarri il ciclo è chiuso

Secondo quanto scrive TMW, Sarri reputa ormai concluso il suo ciclo alla Lazio. Qualche segnale di tensione lo si era avvertito nella sala stampa del Franchi, quando l'allenatore criticò senza troppi giri di parole il mercato fatto dalla società. Neanche un'eventuale qualificazione europea, al momento, sembrerebbe poter fare cambiare idea all'ex tecnico del Napoli.

Uno scenario che infiammerebbe il mercato

A meno che Lotito non si imponga per confermarlo, dunque, l'anno prossimo Sarri non sarà più l'allenatore della Lazio. Uno scenario che potrebbe accendere il mercato delle panchina, e chissà che la Fiorentina non possa rimanere coinvolta nel caso in cui Italiano dovesse salutare.