Il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo è il protagonista numero uno di queste ultime ore di mercato. In merito è intervenuto il giornalista Benedetto Ferrara, su Radio Bruno Toscana: “Non credo che Comuzzo sarà ceduto. Magari mi sbaglio, ma dubito succederà qualcosa. Alla fine si dirà che il più grande colpo sarà aver tenuto Comuzzo e bla bla bla. La comunicazione del mercato segue sempre le stesse regole: se il giocatore vuole andare via si scarica tutto su di lui, ma non è questo il caso perché il ragazzo è intelligente e sa che avrà altre occasioni”.

“Palladino chiarissimo, la società non avrebbe alibi. Non mi spiegherei cessione”

E aggiunge: “Le parole di Palladino sono state chiarissime, la società in caso di cessione dovrebbe prendersi tutte le responsabilità e non avrebbe alibi. Stavolta non si scarica sul giocatore. Ma poi la trama mediatica è lampante, con il presidente che arriva e dice ‘no’. La conosciamo. Poi questa è un’ipotesi, la più probabile, anche se non riesco a immaginarmi uno scenario diverso. Può succedere, ma non me lo spiegherei. Anche perché il Viola Park per cosa l’avresti fatto, per dare i giovani agli altri? E poi perché darlo via a gennaio se hai grandi ambizioni?”.