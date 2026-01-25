"Firenze? I gladiatori stanno bene a Roma": ora un'altra pretendente si inserisce per l'obiettivo della Fiorentina

Era circolato anche il nome di Dragusin per la retroguardia viola: forti dell'arrivo di Paratici proprio dal Tottenham, dopo Solomon, il centrale rumeno poteva essere l'ennesimo innesto in arrivo dal nord di Londra. Invece, le voci di mercato furono smentite proprio dal suo procuratore, che affermò che ‘i gladiatori stanno bene a Roma’ dopo l'interessamento dei giallorossi.

Altra pretendente italiana

Invece, riporta Il Giornale, la sua prossima destinazione sembra essere cambiata: la Roma non ha mai affondato il colpo e ora è il Milan a essersi inserito nella trattativa. La formula proposta dai rossoneri sarebbe il prestito con diritto di riscatto, con la palla che passa ora agli Spurs.