Cassano: "Andando in Arabia Pioli ha smesso con il calcio vero. La Fiorentina ha fatto una scelta sbagliatissima nel prenderlo"

Nel corso della puntata di Viva el Futbol su Twitch, l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato anche della scelta della Fiorentina di prendere come allenatore Stefano Pioli dopo le dimissioni di Raffaele Palladino.

Tutta la perplessità di Cassano

“Dopo il Milan, Pioli ha scelto i soldi. Questo significa che lui è come gli altri e ha deciso di smettere con il calcio vero. Poi ha deciso di tornare ma per me la Fiorentina ha fatto una scelta sbagliatissima. Quando vai in Arabia perdi tutto l'entusiasmo”.

Il consiglio a Pradè

“Dopo l'addio di Palladino ho consigliato a Pradè di prendere Andoni Iraola. Lui è un allenatore meraviglioso ed ha una personalità enorme. Mi rispose che aveva già virato su Pioli. In Italia ci manca la personalità per prendere allenatori stranieri”.