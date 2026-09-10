Dodô, risorsa in campo ma grana contrattuale: la Fiorentina prova a riaprire la trattativa

Dodô resta un elemento importante per la Fiorentina, ma il suo futuro continua a rappresentare una questione delicata per la società. Secondo La Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici e Roberto Goretti proveranno a riaprire il dialogo con l’entourage del brasiliano che viene definito “una risorsa in campo, ma anche grana contrattuale” per trovare finalmente un’intesa sul rinnovo.

Da dove si riparte

I contatti vanno avanti dal maggio 2024 e sul tavolo è stato messo anche un prolungamento fino al 2030, accompagnato da un adeguamento dell’ingaggio. Finora, però, nessuna proposta ha portato alla fumata bianca e la situazione resta in stallo.

Le proposte rifiutate

Durante l’estate Roma e Napoli hanno effettuato dei sondaggi senza arrivare all’affondo, mentre Nottingham Forest e Olympiacos hanno manifestato un interesse più concreto. Destinazioni che, però, non hanno convinto Dodò, rimasto così a Firenze. Adesso la Fiorentina vuole tentare nuovamente la strada del rinnovo, per evitare che una risorsa tecnica importante possa trasformarsi in un problema di mercato