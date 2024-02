Pasculli: "Sono stati ottimi i risultati in casa per il Lecce, gara difficile per la Fiorentina. Quarta leader, vero sangue argentino"

Pedro Pasculli, ex Lecce, nonché campione del mondo con l'Argentina, è stato contattato da Radio Bruno Toscana per commentare la prossima sfida fra la sua vecchia squadra e la Fiorentina:

“Partita difficile per la Viola”

“Sarà una partita difficile sia per il Lecce che per la Fiorentina, entrambe da una sconfitta. La squadra di D'Aversa è competitiva, ma molto sfortunata in questo momento. Il fattore casa conta tanto, visto che ha ottenuto degli ottimi risultati al Via del Mare”.

“Quarta un leader, ha il sangue argentino”

E su Beltran: “Non è facile per un attaccante quando non entrano i gol. Giocando nella Fiorentina poteva avere qualche chance in più sotto porta. Quarta? È diventato un ottimo difensore, ha acquisto personalità e fiducia in se stesso. Prima o poi il sangue argentino viene fuori: è un leader, in campo si fa rispettare”.