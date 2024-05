Dopo il pareggio contro l'Inter che ha garantito l'accesso alla Women's Champions League, l'attaccante della Fiorentina Femminile Veronica Boquete ha parlato ai canali ufficiali del club: “Il pallone pesava abbastanza, sul rigore. Quando l'arbitro ha detto ‘Questo è l'ultimo pallone della partita’, ho sentito tutta la responsabilità ma anche la fiducia delle compagne. La squadra ci ha sempre messo la faccia e, anche oggi, ci ha creduto fino all'ultimo”.

“Il calcio ci ha dato un'altra possibilità”

E aggiunge: “Crederci non è stato difficile, la partita ha certamente presentato delle difficoltà ma sapevamo di dover rimanere in partita e quello l'abbiamo fatto. Accorciare le distanze ci ha caricate, anche perché tre giorni fa abbiamo subito il contrario mentre oggi il calcio ci ha dato un'altra opportunità. Dedica? Alle mie compagne. Anche la società ci ha creduto tanto, il primo pensiero in merito va a Barone”.