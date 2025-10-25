Malusci: "Contro il Bologna servirà lo stesso atteggiamento visto a Vienna: la Fiorentina deve dimostrare il suo valore"

Questo pomeriggio l'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto di analizzare le condizioni della squadra di Stefano Pioli alla vigilia della sfida casalinga contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

“Sono d'accordo nel dire che la cosa che mi ha entusiasmato piu di tutte giovedì è stato l'atteggiamento. Abbiamo visto una Fiorentina diversa, che aveva voglia di portare a casa il risultato. Una squadra che aveva voglia di dimostrare i suoi reali valore. Poi si può discutere sul valore dell'avversario, che molto probabilmente era abbastanza modesto, ma ricordiamoci che quando siamo in situazioni difficili non è facile fare una partita come quella sviluppata giovedì a Vienna”.

“Il gruppo è ancora presente con la testa ed ha tanta voglia di dimostrare il suo valore"

Ha anche aggiunto: “Sono rimasto soddisfatto perche allenatore, insieme ai suoi giocatori, ha messo in campo quello che serve per vincere e fare bene. Quando vai in campo in situazioni come quelle che sta vivendo la Fiorentina la puoi risolvere in tanti modi, serviva far vedere che il gruppo è ancora presente e che ha voglia di dimostrare cosa può fare. I valori della Fiorentina non sono quelli visti fino ad oggi ma quelli visti a Vienna, adesso ovviamente sarà fondamentale confermarsi. Questo è fuori discussione”.

“La Fiorentina deve tornare ad essere una squadra ambiziosa”

Un pensiero anche su alcuni singoli: “lo ho sempre pensato che una squadra ambiziosa non può fare a meno di giocatori di qualità e nella Fiorentina ce ne sono due: Gudmundsson e Fagioli. lo sono convinto che la Fiorentina abbia bisogno di loro per potersi risollevare. Adesso la Fiorentina deve riconfermarsi in campionato. Contro il Rapid hai avuto ottime risposte anche dalle seconde linee, gli anni passati saresti andato in difficoltà; il Fortini visto a Vienna fatico a toglierlo, lo stesso vale per Viti e Ndour. C'è una sana rivalità e adesso tutti devono guardarsi attorno per un posto da titolare, ma questo è solo un bene per una squadra”.

“Contro il Bologna mi aspetto tre punti”

Uno sguardo anche alla formazione che dovrebbe giocare contro il Bologna: “Mi aspetto una Fiorentina che esca dalla partita con i tre punti in tasca, questo è fuori discussione: mi aspetto tanta rabbia domani. Che poi Pioli scelga qualche mossa tattica particolare o se giocare a specchio sull'avversario poco cambia, sarà importante rivedere l'atteggiamento visto a Vienna. Ho visto grande voglia di portare a casa il risultato, una grande aggressività ed una mentalità giusta: a livello tattico in due giorni non hai tanto tempo per prepararla, ma a livello mentale non dovremo sbagliar nulla”