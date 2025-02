La due giorni disastrosa che ha annichilito le speranze della Fiorentina

Una due giorni di Champions League davvero disastrosa quella vissuta dal calcio italiano. Dai play off sono usciti nell'ordine Milan, Atalanta e Juventus, con avversari per altro tutt'altro che irresistibili.

Queste eliminazioni segnano anche il fatto che, a meno di clamorosi suicidi delle spagnole (a cominciare da stasera in Europa League e Conference), l'anno prossimo ci saranno cinque squadre iberiche e non italiane nella massima competizione europea.

18.320 i punti nel ranking della Spagna, contro i 17.812 dell'Italia, un divario praticamente non colmabile e che segna un duro colpo anche alle speranze della Fiorentina. E' chiaro il fatto che per i viola era già di per sé difficilissimo pensare di poter competere che le big del nostro campionato, ma senza quinto posto diventa tutto ancora più complicato.

Resta la prospettiva Europa League come più realistica opzione, che segnerebbe comunque l'aver fatto un salto in avanti rispetto a questi anni vissuti in Conference.