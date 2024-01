Sabatini vuole far compere a Firenze: la Salernitana si inserisce per Brekalo e punta a chiudere un difensore della Fiorentina

Walter Sabatini vuole far shopping a Firenze

Nuovi rinforzi in vista nel reparto offensivo della Salernitana. La società di Iervolino si è infatti inserita nella corsa a Josip Brekalo, esterno in uscita dalla Fiorentina. Il croato partirà solo in caso di arrivo di un sostituto per Vincenzo Italiano, scrive Gianluca Di Marzio. Anche se resta comunque molto alta la probabilità che torni alla Dinamo Zagabria.

Vicino Pierozzi

Per quanto riguarda l'erede di Mazzocchi, il favorito sembra essere Alessandro Zanoli del Napoli per la Salernitana, che è in pole position anche per l'arrivo del classe 2001 Niccolò Pierozzi, in uscita dalla Fiorentina.