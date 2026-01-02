A gennaio possono partire tutti... tranne uno: la cessione impossibile per la Fiorentina

Il calciomercato invernale della Fiorentina preannuncia un'enorme rivoluzione. In attesa dell'arrivo in città di Fabio Paratici, ci sono alcuni giocatori che hanno espressamente chiesto la cessione e pronti ad andare via, da Mandragora a Dodo. Potenzialmente, considerando la situazione drammatica in classifica, potrebbero partire tutti. Tranne uno.

Un addio impossibile per la Fiorentina

C'è un calciatore della Fiorentina che non può lasciare il club viola, se non a un'improbabile condizione. In estate il club ha investito circa 25 milioni di euro (poco più) per Roberto Piccoli, formalmente il secondo acquisto più costoso della storia viola. Per ora il centravanti non ha assolutamente offerto l'apporto sperato, ma non potrà partire in questo inverno, come ricorda Tuttomercatoweb.com.

Non si può aggiungere un terzo club in una stagione

Piccoli ha sul curriculum dei minuti ufficiali giocati anche con il Cagliari durante questa stagione, dunque non potrà lasciare la Fiorentina a gennaio a meno di un ritorno in Sardegna (del tutto improbabile). Il caso analogo è quello di Nikola Krstovic, che non sta garantendo gol e prestazioni all'Atalanta ma potrebbe soltanto tornare al Lecce.