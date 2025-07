Non c'è solo l'Arabia potenzialmente interessata a Moise Kean, nelle vesti dell'Al-Qadsiah, ma qualcosa si è mosso anche in Italia col Napoli di Antonio Conte che, secondo La Nazione, vorrebbe creare la coppia Kean-Lukaku. Gli azzurri però devono prima risolvere la grana Osimhen e si stanno muovendo su più attaccanti: non c'è un assalto al bomber viola insomma e l'idea è che neanche ci sarà nei prossimi 10 giorni, che porteranno alla scadenza della clausola.

Sul fronte Al-Qadsiah invece, le attenzioni sono state rivolte con maggior convinzione e fiducia su Retegui, per il quale è stato stanziato più o meno lo stesso budget, incontrando però maggiori aperture.