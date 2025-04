Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, incensa la propria squadra dopo il pareggio ottenuto a San Siro: “Dopo Napoli ho visto una grande crescita della squadra, mi è piaciuto l'atteggiamento che abbiamo tenuto. Stiamo bene fisicamente e mentalmente. Sono felice di queste partite, ma adesso dobbiamo fare uno step in più sotto il profilo della qualità contro le formazioni di medio-bassa classifica”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo preparato la partita in questa maniera qua, non portandocelo in casa nostra, ma andando a prenderlo alto, in casa loro. Abbiamo messo in conto il fatto di poter prendere questo tipo di palloni dentro. Ci sono stati due grandi portieri stasera, da una parte e dall'altra. Ci stiamo giocando tutto in queste ultime sette partite e vogliamo essere competitivi sia in campionato che in coppa".

Infine: "E' un mix di emozioni che ti porti dentro, perché sono stato espulso ingiustamente. Un po' di rammarico c'è per il risultato ma c'è anche grande orgoglio. Queste partite ti danno autostima. L'espulsione? C'era Moise (Kean ndr) che andava verso il fondocampo e ha guadagnato un angolo. Sono andato a dirlo al quarto uomo, in maniera un po' accesa, ma dicendo semplicemente che fosse angolo e sono stato buttato fuori senza motivo. Mi è stato detto che questo è il protocollo, ma vorrei anche che gli arbitri capissero il momento delle partita".