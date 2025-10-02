Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto a Sky Sport prima della gara di Conference League contro il Sigma Olomouc "Questa gara è importante. Oggi dobbiamo concentrarci sulla partita senza mettere la testa su cosa poteva essere in campionato. Inizia il girone e sappiamo quanto il club ci tiene ad andare avanti e gli avversari sono solidi e fisici come sempre in Europa. Dobbiamo avere l'adeguata attenzione".

Su Ndour e la coppia Dzeko-Piccoli in attacco

Prosegue: "Non abbiamo cambiato la struttura della squadra. Piccoli farà il vertice offensivo e gli altri giocatori gli gireranno intorno sperando di trovare l'imbucata necessaria".

Sull'ambiente in questo momento

Pioli aggiunge: "All'interno non c'è nervosismo ma il desiderio di ottenere risultati diversi. C'è la volontà di cambiare il nostro momento. Vedo compattezza e convinzione e va portata sul campo questa sera".