Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha fatto il punto sulla rosa ottenuta al termine del mercato: “Credo che abbiamo fatto un buon mercato, la società è stata brava a consolidare la base della squadra e aggiungere giocatori utili. Un paio di calciatori in meno non mi sarebbero dispiaciuti, ma questo lo dico più per i ragazzi che avranno più concorrenza e meno spazio. Voglio citare anche Lamptey, che ha bisogno di un po' di tempo ma potrà darci soluzioni importanti. La rosa è assolutamente al completo”.

Su Fagioli: “Da lui mi aspetto tanto perché ha tanta qualità, visione di gioco e dinamismo. Mi aspetto che dia il ritmo del gioco e che si inserisca, ha anche una buona conclusione, insomma è un centrocampista completo e deve dimostrarlo. A Torino ha fatto fatica a trovare la posizione in costruzione, domani però sarà un'altra partita e gli affiderò dei compiti diversi. Credo che abbiamo tanti giocatori arrivati nel momento giusto per fare il salto di qualità, e mi aspetto che lo facciano. A fine stagione vedremo chi c'è riuscito e chi no”.

Infine: “Non conta la carta, conta il campo. Non guardo le previsioni, le griglie di partenza, noi dobbiamo provare ogni partita a conquistare i tre punti. I rigoristi sono Kean e Gudmundsson, sono io a decidere prima di ogni partita chi è il primo e chi il secondo”.