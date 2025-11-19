L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Bisogna difendere più da reparto con la collaborazione di un centrocampista davanti alla difesa. Al netto degli errori dei singoli, la Fiorentina non può permettersi tutto questo spazio tra difesa e centrocampo. Sia contro il Milan sia contro l'Inter abbiamo fatto calciare liberamente gli avversari dalla distanza. In questo momento non cambierei modulo, si rischierebbe di dare ancora meno certezze ai calciatori. Vanoli conosce bene il 352, quindi vediamo come lo interpreta”.

“Il problema è il centrocampo"

Poi ha aggiunto: “Il problema grosso della Fiorentina non è la difesa ma il centrocampo, che non filtra nulla. Non giustifico i difensori, che hanno fatto tanti errori, ma ultimamente si vedono arrivare gli avversari da tutte le parti perché il centrocampo non fa filtro. Il 442 forse sarebbe il modulo più idoneo per i giocatori che hai e per il momento che stai attraversando, ma ripeto ciò che ho detto prima: il cambiamento va fatto quando ritrovi un po' di fiducia. Ci auguriamo che possa accadere già da sabato, perché battere la Juve porterebbe tanta fiducia, anche se ovviamente non risolverebbe d'un tratto tutti i problemi”.