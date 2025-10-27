Salta l'allenatore in casa Juventus. E ora Palladino spera nella chiamata

Salta la panchina alla Juventus: Igor Tudor non sarà più l'allenatore bianconero. A riportare la notizia, che non è ancora ufficiale, è Sky.

La condanna all'esonero

Una serie di ko consecutivi ha condannato il tecnico croato all'allontanamento dalla squadra che all'ottavo posto in classifica in Serie A con 12 punti.

Palladino tra i candidati alla sostituzione

Da capire ora chi sarà il suo sostituto. A tal proposito è uscito nei giorni scorsi e anche nelle ultime ore, anche il nome dell'ex allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino.