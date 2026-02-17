Max Verstappen e Kelly Piquet si concedono un romantico weekend a Firenze - FOTO

“L'amore a Firenze”. Questa la frase che la modella Kelly Piquet, figlia del grande pilota Nelson, ha scelto per accompagnare la foto pubblicata su Instagram che la immortala mentre bacia il compagno e campionissimo di formula uno, Max Verstappen.

I due hanno lasciato a casa la figlia Lily e hanno approfittato dell'invito alla festa di compleanno di un'amica per trascorrere un weekend romantico a due passi dal Duomo.

Pernottamento all'hotel La Gemma e giornate passate tra arte, relax ed esperienze sensoriali.