Dodo: "Difficile giocare queste partite e speriamo di fare una grande gara al ritorno. Vogliamo portare qualcosa di importante a Firenze"

Tornato protagonista anche in Europa, il brasiliano Dodo ha parlato così al media ufficiale della Fiorentina:

"Sapevamo che loro avrebbero giocato con tanti difensori, è difficile giocare in questo modo. Non abbiamo trovato spazi ma abbiamo fatto una grande gara, è mancato il gol e dobbiamo lavorare su questo in settimana.

Il loro quinto uomo sulla fascia arrivava un po' in ritardo e il mister mi ha detto di andare verso il centro del campo per cercare la giocata. Speriamo di fare una grande partita al ritorno.

Sono molto contento perché speravo di tornare a giocare partite così dopo l'infortunio, mi sento bene fisicamente e voglio lavorare per portare qualcosa di importante a Firenze".