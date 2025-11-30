L'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina.

Le parole di Palladino

“E' stata una bella serata e una partita importante. Ho visto tutto il gruppo coinvolto in questi giorni, è un grande gruppo di ragazzi fantastici e oggi hanno dato una grande dimostrazione. La partita non era facile, la Fiorentina è viva e aveva voglia di fare punti. Siamo soddisfatti di non aver preso gol, siamo stati cinici. Voglio questa mentalità. La strada è quella giusta”.

Sulla partita

“Il merito è dei ragazzi, io ho solo portato le mie idee. Quando cambia l'allenatore l'umore non è dei migliori. Ho instaurato un rapporto quasi di amicizia con loro. Senza un grande gruppo questo era difficile farlo in così poco tempo. Mi piace lo spirito di questa squadra. Ci siamo presi qualche rischio dietro, la Fiorentina ha giocatori forti davanti: Piccoli, Kean, poi è entrato Gudmundsson… Ma siamo stati bravi".