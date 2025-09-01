Senza più Lindelof la Fiorentina si tiene stretta Pablo Marì. Pradè rifiuta tutte le offerte arrivate per lo spagnolo

La Fiorentina, molto probabilmente, non inserirà nessun nuovo difensore nella rosa di Stefano Pioli. A lungo si è parlato della richiesta dell'allenatore parmense di avere un giocatore più adatto alla difesa alta, ma le mancate uscite hanno impedito l'ingresso del difensore individuato, Viktor Lindelof.

Dopo la decisione dello svedese di rimanere in Inghilterra con l'Aston Villa, la Fiorentina ha deciso di trattenere Pablo Marì, a lungo indicato come probabile partente. Nonostante non sia il prototipo di difensore veloce e abile palla al piede come richiesto da Pioli la squadra viola ha rifiutato tutte le offerte arrivate negli ultimi giorni per il difensore spagnolo. Lo riporta TMW.