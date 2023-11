Mister Leonardo Semplici, ex allenatore dello Spezia, ha rilasciato un'intervista a RTV38, nella quale ha parlato di M'Bala Nzola, attaccante della Fiorentina che ha allenato in passato in terra ligure, spostandosi poi su Italiano.

Parla così l’allenatore toscano: "Giocare a Firenze non è la stessa cosa di giocare allo Spezia. Ha caratteristiche particolari, ma Italiano lo conosce bene. Ha bisogno di spazi, dovrà adattarsi al gioco della Fiorentina, che spesso gioca nella metà campo avversaria e richiede giocatori in grado di sfruttare gli spazi disponibili”.

"Italiano? È merito suo se la Fiorentina va a fare la partita ovunque. La squadra è in ottime mani, gli avversari non credo siano contenti di affrontare la Viola. Negli ultimi venti metri servono certi tipi di qualità individuali, la mano dell’allenatore non può fare tutto”.