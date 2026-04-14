"La Lazio ha fatto pena, fossi stato in Sarri mi sarei dimesso dopo la partita contro la Fiorentina"

Il giornalista di Radio Radio da sempre vicino alle vicende di casa Lazio, Franco Melli, ha parlato nel post partita della gara contro la Fiorentina, attaccando pesantemente la squadra capitolina.

Le parole di Melli

“Stasera bisogna essere arrabbiati, vorrei dire altro. Una Lazio indecente. Se fossi stato Sarri io avrei dato le dimissioni seduta stante dopo la partita".

Toccato il fondo

"Non si può fare pena come stasera. In trasferta non capitava da tempo tra l'altro. Abbiamo toccato il fondo e l'unico pericolo l'ha portato Ratkov, che ha costretto De Gea a un miracolo. Il rigore non c'era, ma nemmeno la simulazione”.