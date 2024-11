Sul momento in casa Fiorentina, è intervenuto anche il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi a Radio Bruno Toscana: “Mercato mirato e intelligente, neanche facile perché c’era il cambio di guida tecnica. L’ho chiamato il ‘Commisso 3.0’ e hanno fatto un ottimo lavoro. Tutte le parti hanno lavorato bene. Interventi a gennaio? Le caratteristiche che mancano potrebbero essere sistemate, ma solo se capita l’opportunità giusta. Ripeto, è stato un mercato mirato puntando alla qualità e continuerei così. Prendere per prendere… eviterei”.

Rivincita per Pradè? “Sì, perché i manager vivono anche di gratificazioni. I risultati a lavoro non si vedono nel breve, serve un arco di tempo ampio. Guardandoci indietro, non possiamo dire che ha lavorato bene. Il picco di adesso è la conferma della bontà del suo lavoro”.

Sugli obiettivi: “Sono vent’anni che non si vedeva un livellamento del genere in campionato. La Fiorentina ha le armi per giocarsela e per dire la sua in zone europee. Conference? Credo che sia sbagliato rinunciarvi. Andiamo avanti decisi su entrambe le competizioni, senza fare scelte a priori. Così si indebolisce l’alchimia della squadra, ma poi vincere aiuta a vincere. Magari avere questi problemi a marzo o aprile, vorrebbe dire che la Viola ha fatto una stagione straordinaria”.