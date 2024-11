Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Quando si parla di questa squadra a volte ci si dimentica che manca Gudmundsson, ovvero una delle punte di diamante del mercato. Io ho sempre saputo che Pradè è bravo, ma con Joe Barone era diventato un signor sì e non capisco perché non si sia mai dimesso. Pensavo si fosse sgonfiato, invece nell'ultimo mercato ha dimostrato di avere ancora delle grandi capacità”.

“Colpani diventerà il nostro miglior acquisto”

Poi sui Colpani: “E' un gran bel giocatore, non sopporto chi lo critica o lo prende in giro. Lui fa tanti chilometri in campo e lo fa con qualità, tra due mesi sarà il miglior acquisto della Fiorentina perché il suo ruolo lo copre molto bene”.

“Kean ha il potenziale di Toni”

Su Kean: “E' sceso dall'attico Juve e lo ha fatto in modo giusto, ha scoperto una realtà come Firenze e se n'è guadagnato l'amore. Lui percepisce di essere amato e questo lo spinge a rendere al meglio come sta facendo. Ha una media di un gol a partita e sono numeri che appartenevano a grandi attaccanti come Toni e Gilardino”.

“La Juventus cerca un grande difensore e Comuzzo lo è”

Infine su Comuzzo: “E' un gran bel difensore e la Juventus sta cercando qualcuno in quel ruolo. Non sto dicendo che i bianconeri vogliono Comuzzo, però alle grandi squadre piacciono i grandi giocatori e questo è un grande giocatore. La Juve, l'Inter, la Roma, non mi sorprenderei se bussassero alla porta per Comuzzo, chiaramente a giugno”.