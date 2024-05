Scontri in occasione della finale di Coppa Italia. Coinvolti un centinaio di tifosi di Atalanta e Juventus

La Fiorentina non sarà protagonista nella finale di Coppa Italia, in programma stasera tra Atalanta e Juventus all'Olimpico di Roma. Tra le due tifoserie non corre buon sangue e si sono verificati disordini nel tragitto verso la capitale.

Scontri tra tifosi di Atalanta e Juventus

Auto e minivan dei tifosi bergamaschi si sono imbattuti in un'area di parcheggio altezza San Giovanni Valdarno con alcuni sostenitori bianconeri, secondo quanto riportato da ANSA. Ne è nata una scazzottata, terminata con l'arrivo della Polizia, ma sono rimasti i segni e a breve si concluderanno le indagini. In un'altra area di servizio le forze dell'ordine hanno impedito un altro contatto.

Ecco il video degli scontri: