Corriere dello Sport-Stadio: Il leader che non ti aspetti

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Fuori di testa”. Sottotitolo: “Grave errore: l'Inter vince Fiorentina danneggiata”.

Pagina 2

Sulla partita di ieri il titolo è: "C'è un problema di linea". Occhiello: "Questa volta vince l'Inter che va a -1 dal Napoli La Fiorentina però recrimina sull'azione dell'1-0". Di spalla il commento: "Polverosi: "Come non abbiano visto arbitro e guardalinee che Bastoni ha crossato da fuori campo resterà un mistero. Ma ora Rocchi non potrà rimanere in silenzio" Chiaramente irregolare. L'azione dalla quale nasce il primo gol dell'Inter contro la Fiorentina è viziata da un fatto c...".

Pagina 5

Spazio per: “Mandragora freddezza da leader”. Sottotitolo: “Palladino nell’ultimo mese ha visto in Rolando la capacità di sacrificio per il bene del gruppo”. Di spalla le dichiarazioni del tecnico: “Palladino: Quell’errore no è necessario migliorare”. E poi aggiunge: “Sono orgoglioso dei miei ragazzi non parlo mai di arbitri, sul primo gol loro però ci siamo arrabbiati”.