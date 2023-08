Brekalo: "Mi sento molto più dentro la Fiorentina, abbiamo fatto una partita perfetta. Era un bel test di maturità"

Protagonista finalmente anche in campo e non con un palo, Josip Brekalo che a Dazn ha analizzato così la vittoria per 4-1 della Fiorentina:

"Secondo me la partita di oggi era un test perfetto per far vedere a tutti che siamo una squadra più matura, il Genoa in questo momento aveva tanto entusiasmo. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile dal punto di vista del clima. Siamo entrati perfetti in campo e abbiamo segnato subito due gol. Poi alla fine è rimasto tutto nelle nostre mani ed abbiamo fatto una grande partita.

E’ normale, quando si arriva a metà stagione non è facile dare tutto il possibile alla squadra. Con un ritiro alle spalle mi sento più al centro delle giocate della squadra, conosco bene i miei compagni, abbiamo fatto una partita perfetta. Risate con Italiano? Il nostro mister vuole sempre qualcosa in più, qualche consiglio, è sempre carico nel dire le cose".