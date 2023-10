Si sono appena concluse le partite di questo martedì sera di UEFA Champions League. Domenica la Fiorentina sarà ospite al ‘Diego Armando Maradona’, a casa di un Napoli decisamente in ripresa dopo un avvio di stagione scricchiolante.

Anche stasera i ragazzi di Rudi Garcia hanno giocato un'ottima partita, ma si sono dovuti arrendere al Real Madrid solo nel finale. Vantaggio con Ostigard, poi rimontano Vinicius e uno strepitoso Bellingham, pareggia Zielinski su rigore. Solo un eurogol di Valverde fissa il 2-3 e chiude i conti.

A Manchester, la sfida dei centrocampisti ex viola se la porta a casa sorprendentemente il Galatasaray di Lucas Torreira (uscito per infortunio) con un altro 2-3. Da segnalare una disastrosa prestazione di Sofyan Amrabat, che contribuisce pesantemente alla seconda sconfitta consecutiva del Manchester United nel suo girone. Il marocchino ha sulla coscienza i due gol che hanno portato i turchi in vantaggio, con evidenti errori di posizionamento. Sul 2-2 sbaglia completamente l'uscita, sulla rete di Icardi tiene in gioco l'argentino.

A Milano, l'attaccante ex Fiorentina Arthur Cabral fa il suo debutto nella massima competizione europea. Il suo Benfica perde contro un'Inter che porta a casa tre punti meritatamente. Basta la rete di Marcus Thuram per il definitivo 1-0. Altri risultati: Copenhagen-Bayern Monaco 1-2, PSV-Siviglia 2-2, Lens-Arsenal 2-1. Le due sfide delle 18:45: Salisburgo-Real Sociedad 0-2, Union Berlino-Braga 2-3 (con i portoghesi che vincono in rimonta).