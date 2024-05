Italiano troppo distratto dalla finale di Conference e allora De Laurentiis vira definitivamente su un altro candidato

Il rapporto d'amicizia che aveva convinto De Laurentiis alla non belligeranza nei mesi scorsi, sembrava poter perdere di peso stavolta, con un Italiano a fine ciclo in viola. E invece il matrimonio tra i due sembra non doversi fare: il tecnico della Fiorentina infatti, ne avrà ancora per una settimana ed ha una finale che lo assorbirà per intero almeno fino a mercoledì. Il Napoli invece, secondo La Gazzetta dello Sport, vorrebbe annunciare il nuovo tecnico entro 48 ore e per questo Adl ha virato con decisione su Antonio Conte, lasciando più arretrato lo stesso Italiano.